Трудовым мигрантам позволят вернуться на работу в Ленобласть

Первая группа рабочих из ближнего зарубежья в составе 430 человек прибудет на стройки области и Петербурга уже в ближайшее время. Однако для трудовой деятельности им придется пройти двухнедельный карантин.

Разрешение на это получила «Группа строительных компаний» от правительства страны. Зарубежных рабочих, вернувшихся в Россию, обяжут сдать тест на коронавирус и уйти на две недели самоизоляции.

«Привлечение дополнительной рабочей силы — вопрос, актуальный не только для Группы ЦДС, но и для всего строительного комплекса страны. Его решение позволит ускорить темпы строительства жилых и социальных объектов и поддержит всех застройщиков Санкт-Петербурга и Ленобласти», — сообщили федеральные власти