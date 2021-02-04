Почти 40% россиян готовы стать донорами костного мозга – опрос

Почти 40% россиян готовы стать донором костного мозга, однако среди граждан распространены мифы о том, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора и о том, что такая процедура достаточно болезненна, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, слышали о донорстве костного мозга более половины респондентов (59%), не информированы о нем 31%, затруднились ответить 15%. Также 39% опрошенных готовы стать донорами костного мозга, 51% не готовы, 10% затруднились ответить.

На вопрос: «Если вы узнаете, что ваш близкий друг, родственник хочет стать донором костного мозга, то какие чувства, эмоции это у вас вызовет в первую очередь?» 43% ответили, что они проявят уважение, 29% — одобрение, а 23% — тревогу и страх.

Кроме этого, 43% указали, что ничего не слышали о донорстве костного мозга в СМИ, 33% считают, что СМИ не уделяют достаточно внимания этой теме, 15% — что СМИ уделяют слишком много или достаточно внимания этому.

В теме донорства костного мозга больше всего среди граждан распространены мифы о том, что клетки костного мозга берут из позвоночника донора (66%) и о том, что процедура забора костного мозга достаточно болезненна (62%). Также 45% боятся, что во время забора костного мозга можно заразиться опасными заболеваниями, а 40% — что такая процедура опасна для здоровья донора.

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Отмечается, что в целом более две трети респондентов (68%) что-то слышали или знают о лейкемии, 17% не информированы о такой болезни, 15% затруднились ответить.