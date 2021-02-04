Врачи приняли экстренные роды прямо в машине скорой у входа в Гатчинский перинатальный центр

Ночью 4 февраля роженица вместе с мужем приехала к центральным воротам перинатального центра в Гатчине, которые оказались закрыты.

Охранник центра посоветовал подъехать к другому входу, который работает круглосуточно, но времени на это уже не было. У женщины начались схватки. Сотрудники скорой помощи оценили роды как стремительные и приняли роды прямо в карете «скорой»

После женщину и ее ребенка доставили в палату перинатального центра. Состояние обоих удовлетворительное, они здоровы.

Напомним, что в 2021 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет на 18 605 рублей и составит 340 795 рублей. Эту сумму женщина получит за 140 дней отпуска. Минимальный размер выплаты составит 58 878 рублей.