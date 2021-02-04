В Ленобласть поступило 8 000 доз вакцины от COVID-19

До конца недели ожидается поставка еще порядка 20 тысяч доз вакцины от COVID-19.

В Ленобласти возобновляется вакцинация от коронавируса — поступило еще 8 000 доз вакцины. Прямо сейчас препараты маркируют и в ближайшее время направят в районы.

Напомним, по поручению Александра Дрозденко, приоритет будут отдавать людям из группы риска и жителям в «красных» зонах. Сейчас в листе ожидания находятся более 18 тысяч человек, желающих привиться от COVID-19.

Напомним, в Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Также в регионе начали постепенно снимать коронавирусные ограничения.