По информации ivbg.ru, 5 февраля Александр Дрозденко снял все ограничения по COVID-19 в «желтой» зоне Ленинградской области. Сохраняются только масочный режим и социальная дистанция.
В «красной» зоне разрешены банкеты и свадьбы численностью до 27 человек – об этом жители Ленинградской области неоднократно просили Александра Дрозденко в его instagram-аккаунте.
Как сообщал ivbg.ru, 2 февраля все ограничения, за исключением масочного режима и социальной дистанции, сняты в «зеленой» зоне.
Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:
- «Красная» (первая) зона – Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тихвинский, Киришский, Подпорожский и Сланцевский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Кировский, Приозерский, Ломоносовский, Тосненский, Лужский, Бокситогорский, Лодейнопольский районы и Сосновый Бор.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский и Кингисеппский районы.