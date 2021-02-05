По информации ivbg.ru, 5 февраля Александр Дрозденко снял все ограничения по COVID-19 в «желтой» зоне Ленинградской области. Сохраняются только масочный режим и социальная дистанция.

В «красной» зоне разрешены банкеты и свадьбы численностью до 27 человек – об этом жители Ленинградской области неоднократно просили Александра Дрозденко в его instagram-аккаунте.

Как сообщал ivbg.ru, 2 февраля все ограничения, за исключением масочного режима и социальной дистанции, сняты в «зеленой» зоне.

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: