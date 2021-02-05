Петербуржец получил почти 500 тысяч рублей за то, что был ранен на утиной охоте в Ленобласти

Пострадавший на утиной охоте петербуржец получил более 450 тысяч рублей морального вреда. Из-за травмы он больше года находится в состоянии нетрудоспособности.

Несчастный случай произошел летом 2019 года в Ленобласти — трое петербуржцев охотились на уток на резиновой лодке. Во время спуска по реке один из них положил заряженное ружье на сиденье, когда лодка наскочила на камень, оружие самопроизвольно выстрелило в руку пострадавшему.

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Его госпитализировали в шоковом состоянии с ранением кисти и открытыми переломами запястья. Виновник добровольно оплатил ему лечение и перечислил 50 тысяч рублей на реабилитацию. Однако потерпевший по-прежнему не может работать, из-за чего обратился в суд за компенсацией морального вреда.

Судебные приставы помогли добиться выплаты компенсации.