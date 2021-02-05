Следком проверяет действия охранника, не пустившего роженицу в Гатчинский перинатальный центр

Следком Ленобласти начал доследственную проверку после сообщений СМИ об отказе охранника перинатального центра в Гатчине пустить в медучреждение женщину со схватками.

Напомним, роженица с мужем приехали на своем автомобиле к центральным воротам центра, которые по ночам закрыты. Охранник центра посоветовал подъехать к другому входу, который работает круглосуточно, но времени на это уже не было. У женщины начались схватки. Сотрудники скорой помощи приняли роды прямо в машине, после передали маму с новорожденным в перинатальный центр. Их состояние удовлетворительное, они здоровы.

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По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.