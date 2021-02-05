В Ленобласти продолжится бесплатная юридическая поддержка потребителей

Правительство Ленобласти поможет жителям региона с бесплатной юридической поддержкой по вопросам качества предоставленных им товаров и услуг.

Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак подписала соглашение о бесплатной юридической поддержке жителей региона. Помощь будут оказывать специалисты регионального отделения Объединения потребителей России.

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К слову, начиная с 2012 года, Ленобласть ежегодно выделяет субсидии на организацию бесплатной юридической помощи. Только за 2020 год специалистами проведено 3 884 консультации, подготовлены 527 претензий и 98 исковых заявлений в суд.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».