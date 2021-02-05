В России задумались о разработке «цифрового рубля»

Правительство РФ собирается представить гражданам «цифровой рубль». Пока только в виде поправок в ряд важных законопроектов о национальной валюте, работе банков и другим.

Как сообщило DEITA.RU, Госдума начнет готовить поправки для постепенного внедрения в правовое поле электронного эквивалента российскому рублю во второй половине 2021 года.

Предварительно известно, что суть «цифрового рубля» будет представлена уникальным кодом из сочетания цифр. Сам код будет храниться на специальном электронном кошельке.

Внедрение данного нововведения затронет ряд важнейших законодательных актов страны. Так, внести изменения придется в Гражданский кодекс, закон о банках, национальной платежной системе и о функционировании Центральнго банка.

Концепцию «цифрового рубля» разработают не раньше апреля.