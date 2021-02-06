Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 198 новых зараженных 6 февраля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 198 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+1), Ефимовский (+1), Заборье (+1), Климово (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+2), Торосово (+1).
- Волховский район: Волхов (+4), Паша (+1), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+13), Кудрово (+5), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+2), Морозова (+3), Старая (+2), Свердлова (+5), Аро (+1), Рахья (+1), Заневка (+1), Хирвости (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Перово (+1), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Советский (+2), Цвелодубово (+1), Житково (+1), Вещево (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Рождествено (+1), Никольское (+1), Сиверский (+1), Вырица (+2), Белогорка (+1), Малые Колпаны (+1), Сяськелево (+1), Выра (+1), Орлино (+1), Горки (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Котельский (+1), Ивангород (+2).
- Киришский район: Кириши (+11), Будогощь (+2).
- Кировский район: Шлиссельбург (+3), Отрадное (+1), Павлово (+1), Молодцово (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Свирьстрой (+1).
- Ломоносовский район: Аннино (+1), Гостилицы (+1), Разбегаево (+1), Копорье (+1), Яльгелево (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Слапи (+1), Толмачёво (+1), Оредеж (+1), Торошковичи (+1), Турово (+2), Поддубье (+1), Мшинская (+2).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+5), Важины (+4), Погринка (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+2), Снегиревка (+1), Громово (+2), Ягодное (+1), Отрадное (+1), Красноозёрное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+8), Поречье (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+7), Бор (+1), Мелегежская Горка (+1), Цвылево (+1), Ганьково (+1), Мехбаза (+1), Лукино (+1).
- Тосненский район: Тосно (+1), Тельмана (+2), Никольское (+2), Федоровское (+2), Форносово (+3), Коркино (+1), Любань (+1), Ушаки (+1), Красный Бор (+1), Майзит (+1).