Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 198 новых зараженных 6 февраля

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 198 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.