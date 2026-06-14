weather 12.7°
$ 71.91
82.97

Главная / Новости / Как долго хранятся лекарства после вскрытия упаковки

Новости Социум

Как долго хранятся лекарства после вскрытия упаковки

После того, как вы вскроете блистер или флакон, срок хранения содержимого может стать значительно короче.

Указанный срок годности на упаковке гарантирует сохранность препаратов только в неоткрытом виде. Как только вы вскроете блистер или флакон, период хранения лекарства может значительно снизиться. Об этом в беседе с порталом «Доктором Питером» рассказала врач общей практики, гериатр, гастроэнтеролог, нутрициолог Елена Павлова.

Сегодня некоторые фармакологические компании указывают информацию о сроке хранения лекарств после вскрытия упаковки. Для этого в инструкции и на самой упаковке есть соответствующие отметки — нарисованная открытая баночка с цифрой и буквой М (месяцы) или Д (дни). Так, если на препарате указано, например, 12М, это значит, что после вскрытия лекарство хранится 12 месяцев. Если изображено 30Д, то таблетки или сироп простоят только 30 дней.

Но если такой информации на упаковке нет, можно ориентироваться на общепринятые сроки хранения препаратов. Для глазных и ушных капель они составляют не более 28 дней, сиропы и суспензии — от 14 до 28 дней. При этом важно учитывать наличие в составе консервантов и сахара. Если их нет, скорее всего, срок годности препарата проходит по нижней границе.

Тем временем открытые мази, гели и кремы могут храниться от 1 до 6 месяцев, а инсулины после начала использования обычно от 28 до 42 дней.

Врачи подчеркивают, что если на упаковке нет информации о сроке хранения после вскрытия, и вы не уверены, что препарат еще можно использовать, рисковать ни в коем случае нельзя. Лучше избавиться от старых препаратов.

Вам будет интересно
Какие фрукты и ягоды лучше есть недозревшими
Эксперты рассказали о преимуществах недоспевших бананов, яблок, смородины и других излюбленных фруктов и ягод у россиян.Фрукты и ягоды в период созрев...
11.06.2026
365

Фото на миниатюре: magnific

Теги

лекарства советы врача
Новости Социум

Более 50% опрошенных россиян не получали недвижимость в наследство

Об этом свидетельствуют результаты опроса, результаты которого оказались в распоряжении ТАСС.

Порядка 60% россиян не получали жилье в наследство от родственников, заявили в компании «Гранель» по итогам опроса 2322 респондентов. 

«Квартира от родителей или родственников для многих остается одним из самых сильных вариантов семейной поддержки. Но такой сценарий доступен далеко не всем: по данным исследования, 59% россиян никогда не получали недвижимость в наследство или в подарок от близких», — указано в сообщении.

Тем временем только 27% опрошенных заявили, что получили жилье по наследству. Еще 10% россиян заявили, что недвижимость им подарили.

Вам будет интересно
Оплатить майский счет за услуги ЖКХ можно до 15 июня
Россияне могут оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги за май до 15 июня. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей...
12.06.2026
362

Теги

наследство недвижимость Опросы

Популярное

В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие
В порту Усть-Луги произошел взрыв, есть погибшие

13:41 12.06.2026

Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть
Ливни и грозы надвигаются на Ленобласть

13:48 08.06.2026

Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году
Россияне могут столкнуться с визовыми ограничениями в Европе уже в 2027 году

15:25 07.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться