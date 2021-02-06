Петербуржец, задержанный за участие в незаконных митингах, обратился к полицейским за помощью в проведении КОВИД-вакцинации и те помогли.

В Петербурге полицейские доставили арестованного 43-летнего мужчину на вакцинацию от КОВИД. Дело в том, что арестованный петербуржец сделал прививку от КОВИД первым компонентом вакцины и ему необходимо было ввести вторую часть препарата.

Полицейские вместе с представителями комитета здравоохранения решили эту проблему. В субботу, 6 февраля, арестованного доставили в пункт вакцинации, где он получил вторую часть препарата. После этого задержанного отправили в изолятор временного содержания, где он продолжил отбывать свой арест, сообщили в Невских новостях.