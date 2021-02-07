Погибшего водителя вырезали из Chevrolet после ДТП в Ям-Ижоре

По информации ivbg.ru, 7 февраля около 03:00 в Ям-Ижоре в Тосненском районе Ленинградской области столкнулись две иномарки – Chevrolet и Toyota.

Водитель Chevrolet от полученных травм скончался на месте происшествия. Из салона поврежденного автомобиля его извлекали сотрудники ПСО Тосно.

В устранении последствий ДТП были задействованы шесть человек и одна спецмашина.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, как на трассе «Скандинавия» столкнулись два рейсовых автобуса. Пострадали пять человек.