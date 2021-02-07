Лыжник вылетел под электричку на станции Орехово и потерял много крови

По информации ivbg.ru, мужчина получил тяжелые травмы на железнодорожной станции Орехово в Приозерском районе Ленинградской области.

По предварительным данным, мужчина на лыжах не смог остановиться и выехал прямо под электропоезд. В результате наезда он потерял много крови. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, как велосипедист спровоцировал массовое ДТП в Санкт-Петербурге. Его сбили, пострадали три машины.