Житель Луги пустил неизвестного к себе в душ – тот разделся и с криками выпал из окна

По информации ivbg.ru, 5 февраля около дома № 73 по проспекту Урицкого в Луге врачи забрали обнаженного мужчину, который выпал из окна четвертого этажа.

По словам 28-летнего владельца квартиры, он пустил малознакомого мужчину по имени Рома помыться в душе. Пока хозяин работал, обнаженный гость выбежал из ванной комнаты и начал кричать: «Не могу забыть, не могу уйти».

Он пробежал через всю комнату к балкону и начал биться головой в стекло. Оно разбилось, и гость выпал с 12-метровой высоты.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что воспитанников интерната во Мге совратил ранее судимый за это петербуржец.