Оперштаб: Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 1728

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье — 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Распределение по субъектам: Москва 1728, Санкт-Петербург 1551, Московская область 912», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — восемь, Чукотском автономном округе — три, Ненецком автономном округе — один.