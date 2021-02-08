Оперштаб: Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве – 1728

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве — 1728, Санкт-Петербурге — 1551, Подмосковье — 912, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«Распределение по субъектам: Москва 1728, Санкт-Петербург 1551, Московская область 912», — говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области — восемь, Чукотском автономном округе — три, Ненецком автономном округе — один.
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08.02.2021 214