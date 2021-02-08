В Роспотребнадзоре допустили отмену “масочного режима” уже в этом году

Отмена “масочного режима” в России возможна уже в этом году, если все будут продолжать соблюдать меры профилактики, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

“Самое главное сейчас не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения COVID-19. В этом случае в 2021 году у нас будут все перспективы снять маски”, – отметила она.

По ее словам, для прекращения эпидемии иммунитет к COVID-19 должен быть не менее чем у 60-70% населения. Наталья Пшеничная отметила, что в стране наблюдается устойчивое снижение заболеваемости.

Ранее мы рассказывали, впервые с октября количество новых заражений COVID-19 в России упало ниже 16 тысяч. За прошедшие сутки выявлено 15 916 новых случаев COVID-19. Перед Новым годом это были 30 000 заболевших.