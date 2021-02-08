Основной темой «Ладоги» в этом году станет тема развития молодежных сообществ

Межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога ─ 2021» в этом году пройдет в 3 этапа.

Перед началом форума все желающие пройдут онлайн обучение, по результатам которого будут отобраны участники очного этапа. Также планируется организовать взаимодействие организаторов и участников форума с всероссийскими и окружными форумами ─ «Выше крыши», «Машук», «ОстроVa», «Байкал», «Амур», «Слет НЛСК».

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Форум «Ладога» проходит в Ленобласти с 2009 года. Это уникальная образовательная и коммуникативная площадка для молодежи, где каждый может реализовать себя. 12-й молодежный форум “Ладога” в 2020 году собрал рекордное количество участников — более 650 человек — лидеров молодежных сообществ, блогеров, молодых предпринимателей, представителей социальной активности, духовного пространства, профсоюзов, Волонтеров Победы и digital-джедаев.