В Кремле рассказали о поэтапной работе над увеличением пенсий

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что за последние 30 лет была продела огромная работа по улучшению жизни пенсионеров, но она недостаточная.

“Президент сам неоднократно говорил, что в плане пенсионного обеспечения надо еще работать и работать. Поэтому впереди нас ждет еще более длинная дорога в этом. Притом вы видите, что динамика поступательная”, — передает РИА Новости слова Пескова.

Он также отметил, что в “одночасье” увеличить пенсии россиянам – нельзя. Это поэтапный процесс, который уже запущен и развивается.

«Это то, что обязано делать государство, и то, что оно делает», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее мы рассказывали, что в Кремле рассматривают возможность индексации пенсии работающим пенсионерам, но официальная позиция по этому вопросу пока не сформулирована.