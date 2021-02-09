Объем госпитализации пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге значительно снизился – власти

Суточная госпитализация пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге за первую неделю февраля снизилась почти на 17% по сравнению с предыдущей календарной неделей, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

«Значительно снизился показатель суточной госпитализации. За шестую (календарную) неделю (с 1 по 7 февраля – ред.) госпитализировано на 16,8% меньше пациентов, чем за пятую (с 25 по 31 января – ред.) При сравнении двухнедельных показателей госпитализации взрослых снижение составило 27,3%», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас в Санкт-Петербурге развёрнуты 11 950 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями. По состоянию на воскресенье свободна 5 071 койка (42,4%).

«Доля тяжёлых больных в стационарах города на пятой и шестой неделях составляла от 24% до 25%. На данный момент на искусственной вентиляции лёгких находятся 284 пациента, что на 34,3% меньше пикового значения за весь период эпидемии (декабрь 2020 года)», — информирует городской межведомственный совет.