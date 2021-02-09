Ученики центра дополнительного образования Бокситогорска изучают основы интернета вещей – моделируют работу умного дома и взаимодействие различных устройств внутри помещений.

С сентября 2020 года ребята занимаются закупленными в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» конструкторами для робототехники «Скарт», разработанныит лабораторией инновационного центра «Сколково» «Линтех». И уже добились высоких результатов: в октябре заняли третье место на фестивале «РобоФест», а в ноябре – первое место в возрастной категории 10+ в компетенции «Интернет вещей» на онлайн-хакатоне «ЛЭТИ».

Также в центр были закуплены интерактивные панели, 3D-ручки, ноутбуки, графические станции, наборы для сборки умного дома, 3D-принтеры и многое другое.

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Напомним, что на сегодняшний день в Ленобласти успешно функционирует 51 «Точка роста», 23 из которых открылись в 2020 году, к 2023 году их станет уже 119. Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.