Юкковская «Доброшкола» победила в проекте «Доброшкола»

Юкковская школа-интернат заняла второе место во всероссийском конкурсе в номинации «Лучшее развивающее пространство учебной мастерской».

В рамках конкурса оценивались мастерские для технологии, а также кабинеты психолого-педагогического сопровождения, учебные помещения для дополнительного образования детей с ОВЗ и обучающихся с инвалидностью.

Всего в конкурсе приняли участие 130 образовательных организаций из 81 РФ. Всероссийский конкурс призван поддержать образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Напомним, что во Всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Центр находится во Всеволожске на ул. Шишканя, д. 4. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. Освоение профессий, предлагаемых Мультицентром, позволит людям с инвалидностью почувствовать себя частью социального общества с равными правами и возможностями.

В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.