Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1584

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве — 1584, в Санкт-Петербурге — 1078, Подмосковье — 903, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 1584, 2. Санкт-Петербург — 1078, 3. Московская область – 903», — говорится в сообщении.
Наименьший прирост коронавируса отмечен в Магаданской области — 12, Еврейской автономной области — 7, Ненецком автономном округе — 5.
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09.02.2021 164