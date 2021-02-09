Оперштаб: за сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19, за все время — 3 493 886, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 795 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 493 886», — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3739 пациентов, в Москве — 3554, Подмосковье — 980.