Оперштаб: за сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 21 795 человек после COVID-19, за все время — 3 493 886, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 795 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 493 886», — говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге выписали 3739 пациентов, в Москве — 3554, Подмосковье — 980.
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09.02.2021 164