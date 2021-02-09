Сотрудники полиции задержали подозрительно нервную пару. У задержанных оказались при себе наркотики, часть из которых была спрятана в одежде их собственного ребёнка.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области сообщила о задержании двух подозрительных лиц, нарушивших правила дорожного движения. За рулем находились 42-летний петербуржец и его 42-летняя жена с 4-летним ребенком на руках. Инспекторы ДПС заподозрили неладное в поведение пары и доставили их на медосвидетельствование, после чего они уже оказались в отделе полиции.

После досмотра, у супругов изъяли наркотические вещества, часть из которых была спрятана в одежде малолетнего ребенка. Мальчика поместили в специализированное учреждение, а родителям грозит уголовное дело. Мать ребенка уже имеет судимость, отец не привлекался.

Полицейские намерены обратиться в органы опеки, чтобы передать ребенка под опеку его бабушке, сообщает «Фонтанка».