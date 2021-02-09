В Ленобласти подходит к концу голосование по выбору территорий для благоустройства

Голосование по выбору территорий для благоустройства на портале sreda47.ru завершится 15 февраля.

Голосование проходит на портале Центра компетенций Ленобласти. Проекты победителя будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего же на выбор жителей представлено 342 объекта.

По данным Центра за две недели в голосовании приняли участие 22590 человек. Отметим, в 2021 году в Ленобласти будет благоустроено как минимум 75 общественных территорий.

Напомним, что всего в 2020-2021 годах в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.