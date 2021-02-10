Онкологи рассказали о признаках рака кишечника на ранней стадии

Специалисты Американского онкологического сообщества на официальном сайте рассказали, как можно выявить рак кишечника на ранней стадии самостоятельно.
Согласно опубликованной экспертами памятке, следующие признаки могут указать на раннюю стадию рака кишечника:
- диарея, запор или сужение стула, длящиеся несколько дней;
- ректальное кровотечение с ярко-красной кровью;
- судороги или боли в животе;
- слабость и усталость;
- беспричинная потеря веса.
Своевременное обращение к специалисту существенно снижает риск развития смертельно опасного заболевания.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Танзании от неизвестной болезни скончались 15 человек. Зараженных рвет кровью до смерти.