Онкологи рассказали о признаках рака кишечника на ранней стадии

Автор: Сергей Агутин
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Специалисты Американского онкологического сообщества на официальном сайте рассказали, как можно выявить рак кишечника на ранней стадии самостоятельно.

Согласно опубликованной экспертами памятке, следующие признаки могут указать на раннюю стадию рака кишечника:

  • диарея, запор или сужение стула, длящиеся несколько дней;
  • ректальное кровотечение с ярко-красной кровью;
  • судороги или боли в животе;
  • слабость и усталость;
  • беспричинная потеря веса.

Своевременное обращение к специалисту существенно снижает риск развития смертельно опасного заболевания.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Танзании от неизвестной болезни скончались 15 человек. Зараженных рвет кровью до смерти.

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