Более 10 школ построят в 2021 году в Санкт-Петербурге — Александр Беглов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил во время встречи с министром просвещения России Сергеем Кравцовым, что в городе в 2021 году построят 25 детских садов и 11 школ, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«Александр Беглов сообщил, что обсудил с министром просвещения строительство новых учреждений образования. В частности, город рассчитывает получить поддержку министерства в рамках государственной программы «Развитие образования». Школы будут строить за счет субсидий федерального центра, бюджета города и средств инвесторов. В 2021 году планируется построить 25 детских садиков и 11 школ», — говорится в сообщении.

Кравцов в свою очередь отметил, что министерство заинтересовалось опытом города во время пандемии, когда учебный процесс не прерывался, но родители могли по желанию перевести детей на домашнее дистанционное обучение.

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