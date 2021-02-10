Глава минтуризма Абхазии обсудил в Санкт-Петербурге вопросы наращивания туробмена

Глава минтуризма Абхазии Теймураз Хишба обсудил с председателем комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергеем Корнеевым вопросы наращивания туристического обмена, сообщает пресс-служба ведомства республики.

Во вторник в минтуризма Абхазии сообщили, что Хишба прибыл в Санкт-Петербург, где у него был запланирован ряд деловых встреч.

«Санкт-Петербург — культурная столица России, и один из самых красивых городов Европы, и мы заинтересованы в укреплении и развитии давних дружеских контактов», — сказал Хишба.

Стороны обсудили вопросы наращивания туристического обмена между Абхазией и северной столицей России, а также вопросы развития медицинского туризма. По словам Хишбы, в России реализуются такого рода проекты, так как интерес к медицинскому туризму в последнее время возрос. Глава минтуризма Абхазии заявил, что придает особое значение сотрудничеству в этом направлении.

По итогам переговоров Хишба и Корнеев приняли совместное коммюнике, в котором подтвердили единодушное намерение развивать двустороннее сотрудничество в сфере туризма и продвижения туристских продуктов на основе равного партнерства, доверия и взаимной выгоды. Стороны также планируют оказывать содействие в информировании работников сферы туризма о конференциях, семинарах, выставках и ярмарках, проводимых в Абхазии и Санкт-Петербурге.

Отмечается, что в ходе встречи были достигнуты договоренности о взаимодействии по созданию благоприятных условий для подготовки и повышения квалификации профессиональных кадров, капиталовложений в сферу туризма и инвестиционного сотрудничества.

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Ранее сообщалось, что Хишба провел в Москве ряд встреч, в ходе которых были подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере туризма.