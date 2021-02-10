Петербуржец нашел угнанный у него Mitsubishi Outlander в Лесколово  

По информации ivbg.ru, в полицию Всеволожского района обратился 41-летний инженер из Петербурга, нашедший угнанный у него автомобиль.

Петербуржец 9 февраля приехал в Лесколово Всеволожского района, где на улице Зеленой нашел свой синий Mitsubishi Outlander. Иномарку угнали у него 4 февраля.

На автомобиль установили подложные номера. Также отсутствовал аккумулятор, было пробито колесо и разбито стекло задней левой двери.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что кабельщика из Коммунара подозревают в изнасилованиях и убийстве, в ходе которого он руками вырвал жертве внутренние органы.