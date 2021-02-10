Театр «На Литейном» приготовил яркие премьеры для детей

Областной театр в праздничные и выходные дни представит для маленьких зрителей музыкальные постановки «Бременские Музыканты» и «Пеппи Длинныйчулок» режиссеров Александра Невинского и Михаила Левшина.

Мюзикл «Бременские музыканты» порадует маленьких зрителей необычной трактовкой сюжета, современными аранжировками любимых песен, яркими костюмами и зажигательными танцами. Его покажут на сцене театра «На Литейном» 14 февраля в 12.00 и 23 марта в 19.00.

«Пеппи Длинныйчулок» покажут 13 февраля, 8 и 28 марта в 12.00.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, на сцене театра «На Литейном» впервые показали спектакль с тифлокомментированием. “Барышня-крестьянка” стала первой и пока единственной постановкой, которую могут “посмотреть” люди с нарушениями зрения. В рамках проекта “Особый взгляд” театр получил грант на организацию тифлокомментирования.