Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве – 1441

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 1441, Санкт-Петербурге — 1169, Подмосковье — 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Распределение по субъектам: 1 Москва — 1441, 2 Санкт-Петербург — 1169, 3 Московская область – 650», — говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 8, Чукотском автономном округе — 2, Ненецком автономном округе — 1.
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10.02.2021 102