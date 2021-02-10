Оперштаб: за сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве

За сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время скончались 78 134 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За последние сутки подтверждено 536 смертей… За весь период по России умерли 78 134 человека», — говорится в сообщении.
В частности, в Москве — 68, Санкт-Петербурге — 54, Подмосковье — 35. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 099.
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