Оперштаб: за сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве

За сутки в России подтверждены 536 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время скончались 78 134 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки подтверждено 536 смертей… За весь период по России умерли 78 134 человека», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 68, Санкт-Петербурге — 54, Подмосковье — 35. Общее число смертей с коронавирусом в столице выросло до 14 099.