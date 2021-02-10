В Ленобласти увеличились темпы строительства жилых помещений

За январь 2021 года в Ленинградской области построили в 3,5 раза больше многоквартирных и частных домов, чем за этот же период прошлого года.

По информации пресс-службы правительства Ленобласти, за первый месяц текущего года области ввели в эксплуатацию 357 тысяч квадратных метров жилых помещений. Как сообщает ведомство, 200 тысяч «квадратов» приходится на высотки, а оставшиеся 157 тысяч на частные дома.

«Первый месяц года не является самым показательным по вводу — зачастую застройщики переносят ввод своих домов с декабря на январь, если позволяют сроки по договорам долевого участия и собственная отчетность. Но уже по этому заделу мы видим, что в этом году выйдем на план по вводу в спокойном режиме», — отметил вице-губернатор Михаил Москвин.

Также известно, что в 2021 году в Ленобласти планируют сдать еще 2 миллиона 270 тысяч квадратных метров.