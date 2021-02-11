Опросы установили, сколько в среднем россияне тратят на свадьбу

Согласно исследованиям «Сбербанк Управление активами» и «Сбербанк Страхование жизни», в 2021 году вступить в брак планируют около 4,5 % россиян. В 2020 году – 5 % респондентов.

В среднем на церемонию бракосочетания и сопутствующие мероприятия россиянам требуется 188 тысяч рублей. Больше всего свадеб планируется в Махачкале – это 8 % опрошенных жителей.

Меньше всего на эти цели планируют потратить жители Хабаровска и Читы – 120 тысяч рублей и 106 тысяч рублей соответственно.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что «Планетарий № 1» в день всех влюбленных проведет уникальный концерт.