Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 038, до 4 027 748 – оперштаб

Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 038, до 4 027 748, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 15 038 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1672 (11,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 027 748 случаев. Темп прироста составил 0,37%.