Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 2040

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 зафиксировано за минувшие сути в Москве — 2040, Санкт-Петербурге — 1127, Подмосковье — 721, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 2040, 2. Санкт-Петербург — 1127, 3 Московская область – 721», — говорится в сообщении.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 5, а также Ненецком автономном округе и Магаданской области — по 8.