Оперштаб: в России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек

В России за сутки после COVID-19 выписаны 21 961 человек, за все время — 3 538 422, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 961 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 538 422», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 3 558 человек, в Санкт-Петербурге — 3 333, Подмосковье — 888.