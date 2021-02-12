Второй этап конкурса «Отличник войсковой разведки» проходит в Ленобласти

В рамках программы «АрМИ-21» в Ленинградской области проходит второй этап конкурса профессионального мастерства «Отличник войсковой разведки».

В нем принимают участие около 100 военнослужащих. Участники совершили пятикилометровый марш-бросок с оружием и амуницией по пересеченной местности, выполнили нормативы по разведке и определению координат условного противника.

Также военнослужащие отработали стрельбу из штатного оружия по движущимся целям, тактическую маскировку и военно-медицинскую подготовку.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что викинги из Выборга получи Гран-при Национальной премии «Маршруты России 2020».