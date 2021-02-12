Более 400 населенных пунктов газифицируют в Ленобласти до 2025 года

Губернатор Ленобласти обсудил планы по газификации региона с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым.

За пять лет в регионе построят 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью свыше 2000 км. Благодаря этому удастся газифицировать 412 населенных пунктов. На это компания выделит 31,5 млрд рублей и на 12 млрд софинансирует сама Ленобласть. В итоге общая газификация населенных пунктов составит 97,5%. Только в Лужском районе к 2026 году будет проложено 203 км газопроводов, газифицировано 12 объектов, 43 населённых пункта, 4238 квартир и домовладений.

Программа газификации региона была утверждена еще летом 2020 года и подписана обеими сторонами.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в декабре 2019 года завершилось строительство распределительных газопроводов в Рощино, Синявино и селе Орлино в Ленобласти. Общая протяженность новых газопроводов составляет 6,7 километров. Благодаря им газ поставляется в 23 жилых дома, спортивно-оздоровительный комплекс и дом охраны в поселке Рощино.

Напомним, что еще в прошлом году губернатор Ленобласти подписал постановление, согласно которому минимальная субсидия при подключении к газу частных домов составит 145 тыс. рублей, а к родственникам льготника добавлены дедушка, бабушка и внуки. Всего же 639 потребителей получили субсидии из областного бюджета на подключение к сетям газоснабжения.