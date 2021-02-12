Фото: петербуржец выращивал наркотики в Вырице – на него вышли из-за профессии повара

По информации ivbg.ru, 10 февраля полиция прибыла в частный дом на улице Льва Толстого в Вырице Гатчинского района. Полицейских вызвали местные жители.

Дом арендует 23-летний мужчина, работающий поваром в джаз-баре в Санкт-Петербурге. Местным жителям показалось необычным, что кулинар стал страстно увлекаться растениеводством. Его часто видели за цветочными горшками.

Полицейские обнаружили, что молодой человек вырастил 17 кустов наркотических растений. В доме был спрятан пакет с наркотиком весом 100 граммов. По факту незаконного изготовления наркотических средств в крупном размере возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что жителя Мурино подозревают в надругательстве над школьницами. Он заманил их через социальную сеть.