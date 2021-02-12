Жителя Мурино подозревают в надругательстве над школьницами – он заманил их через соцсеть

По информации ivbg.ru, 11 февраля около 09:00 в полицию Всеволожского района обратилась жительница дома на Скандинавском проспекте в Мурино.

К ней в дверь постучались две девочки 14-ти и 15-ти лет. Они рассказали женщине, что над ними надругался взрослый мужчина в одной из квартир этого дома. Полицейские задержали 31-летнего местного жителя.

По данным следствия, он познакомился с девочками в социальной сети и заманил к себе в квартиру. Следствию предстоит также установить предлог, под которым ему удалось это сделать. По факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что выпавшая из окна в Мурино женщина могла покончить с собой из-за депрессии. В квартире остался 2-месячный ребенок.