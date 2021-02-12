Благодаря включению в перечень дефицитных специальностей деньги получат не только врачи-онкологи, работающие в первичных онкологических кабинетах, но также и в Центрах амбулаторной онкологической помощи.
Соответствующее постановление № 79 уже подписал губернатор Ленобласти. Его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
В 2020 году выплаты были предоставлены 533 врачам из списка дефицитных медицинских специальностей: анестезиологи-реаниматологи, неонатологи, психиатры, психотерапевты, фтизиатры, врачи скорой медицинской помощи, судебно-психиатрические эксперты, врачи-онкологи, врачи по паллиативной медицинской помощи, врачи-гериатры.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в Кузьмолово в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки.
Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка,
Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи. Всего открыты пять центров амбулаторной онкологической помощи в Тихвинском, Кингисеппском и Всеволожском, Выборгском и Гатчинском районах.