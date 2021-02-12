Оперштаб: за сутки в России выписано 20 720 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 20 720 человек после COVID-19, за все время — 3 559 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 559 142», — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 3446 человек, Москве — 3184, Подмосковье — 848.