Оперштаб: за сутки в России выписано 20 720 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 20 720 человек после COVID-19, за все время — 3 559 142, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 720 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 559 142», — говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 3446 человек, Москве — 3184, Подмосковье — 848.
Вам будет интересно
По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у...
12.02.2021 79