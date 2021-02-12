Следователи нашли молодого человека, из-за неосторожности которого, произошел взрыв дома в Речном переулке, приведший к гибели человека.

Виновным оказался инженер-технолог, совершивший халатность в проведении земляных работ. Он дал распоряжение мастеру, а также машинисту буровой установки проложить инженерно-геологическую скважину у дома № 16 по Речному переулку в поселке Петро-Славянка. Рабочие повредили буром центральный газопровод и случилась утечка газа, которая привела к взрыву. В результате происшествия погиб 36-летний мужчина.

Близлежащие дома на несколько часов остались без электричества и газа. Свет дали через несколько часов, а газ начал поступать в дома только этим утром, сообщают Невские новости.