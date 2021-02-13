В Тихвине мужчина украл частицу мощей Матроны

Похитителя оперативно задержали сотрудники полиции.

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По информации правоохранительных органов, в пятницу злоумышленник украл частицу мощей Матроны Московской из Тихвинского Богородичного Успенского монастыря в Ленинградской области.

Отмечается, что мужчину задержали оперативно, однако он успел продать мощи неизвестному покупателю за 500 рублей.