На трассе “Кола” столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло сегодня утром, 15 февраля, на 60 километре трассы «Кола», в районе выезда на нее из поселка Приладожский.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», столкнулись две легковушки. После встречи один из автомобилей пробил ограждение. По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», ВК
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