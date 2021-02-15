На трассе “Кола” столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня утром, 15 февраля, на 60 километре трассы «Кола», в районе выезда на нее из поселка Приладожский.

Как сообщает ФКУ «Упрдор «Северо-Запад», столкнулись две легковушки. После встречи один из автомобилей пробил ограждение. По предварительным данным, пострадали два человека. Обстоятельства ДТП уточняются.