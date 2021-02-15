На жителя Волосово завели уголовное дело за издевательство над пасынком

Как стало известно в понедельник, 15 февраля, правоохранители Волосовского района СК РФ по Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который применял насилие к своему пасынку. Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.

В пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти подтвердили, что следователи уже подготовили ходатайство об аресте жителя Волосово. Ему вменяют статью «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Садисту может грозить тюремное заключение сроком от трех до семи лет.

Все обстоятельства преступления пока неизвестны. Мальчик на данный момент находится в детском реабилитационном центре.