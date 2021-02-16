В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 16 февраля, в Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, на дорогах региона образуется гололед, а порывы ветра на западе Ленобласти будут достигать 15 метров в секунду.

В ведомстве сообщили, что утром местами ожидается сильный снег.

Водителей просят быть осторожными на трассах региона, а граждан просят одеваться потеплее.