В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 16 февраля, в Ленобласти ожидается усиление ветра до 15 м/с. Объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное ГУ МЧС.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, на дорогах региона образуется гололед, а порывы ветра на западе Ленобласти будут достигать 15 метров в секунду.
В ведомстве сообщили, что утром местами ожидается сильный снег.
Водителей просят быть осторожными на трассах региона, а граждан просят одеваться потеплее.
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