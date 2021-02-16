На пяти трассах в Ленобласти ограничено движение 16 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

630 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;

658 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;

660 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;