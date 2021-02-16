На пяти трассах в Ленобласти ограничено движение 16 февраля

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

  • 593-674 км ограничение скорости  движения в оба направления с 8:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 630 км ограничение скорости  движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия;
  • 658 км ограничение скорости  движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия;
  • 660 км ограничение скорости  движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия;
  • 672 км ограничение скорости  движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия.

Р-21 «Кола»:

  • 12-179 км ограничение скорости  движения в оба направления с 8:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • 38-41 км ограничение скорости  движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия;
  • 57-59 км ограничение скорости  движения в оба направления с 8:00 до 19:00,  устранение деформаций дорожного покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка сигнальных столбиков.
Вам будет интересно
На пяти трассах в Ленобласти ограничено движение 16 февраля ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть, водители
В Светогорске открыли движение по временному мосту через реку Унтерниска
Сегодня, 9 февраля, в Светогорске Выборгского района Ленобласти запустили движение по временному мосту через реку Унтерниска, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор...
09.02.2021 228

А-181 «Магистральная»:

  • 95-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером;
  • 0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • 105-149 км ограничение скорости  движения в оба направления с 8:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Автор