На пяти трассах в Ленобласти ограничено движение 16 февраля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 февраля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- 593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 630 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;
- 658 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;
- 660 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;
- 672 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия.
Р-21 «Кола»:
- 12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- 38-41 км ограничение скорости движения в сторону Петербурга с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия;
- 57-59 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, устранение деформаций дорожного покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- 0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка сигнальных столбиков.
Вам будет интересно
Сегодня, 9 февраля, в Светогорске Выборгского района Ленобласти запустили движение по временному мосту через реку Унтерниска, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор...
09.02.2021 228
А-181 «Магистральная»:
- 95-123 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка обочин от снега автогрейдером;
- 0-30 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- 105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.